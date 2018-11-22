Оперные звезды из 14 стран встретятся на сцене Большого театра Беларуси 21 декабря

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гала-концерт Рождественского оперного форума - 2018 соберет 21 декабря на сцене Большого театра Беларуси исполнителей из 14 стран, сообщили БЕЛТА в пресс-центре театра.

"На гала-концерт звезд мировой оперы, которым завершится Рождественский оперный форум - 2018, приедут известные исполнители - Годердзи Джанелидзе и Лаша Сеситашвили из Грузии, Тигран Оганян и Саргис Бажбеук-Меликян из Армении, Зaрина Абaева из России, Анн-Сoфи Вeнсан из Франции, кореянка Клaудия Канг, Дoменико Бальцани из Италии, Гектoр Лопес Мендоза из Мексики, украинец Михaил Малафий, Елeна Концар из Сербии, Виктoрия Мишкунайте из Литвы, Агнeшка Рехлис из Польши, Фидaн Гаджиева из Азербайджана, Клэp Раттер из Великобритании, Сюзaнна Жюин Таффо из Канады. Также на этом грандиозном концерте выступят победители V Минского международного Рождественского конкурса вокалистов, который состоится 14-19 декабря. Поклонники оперы и классической музыки услышат настоящие хиты в исполнении звезд мирового оперного небосклона и лауреатов Минского конкурса вокалистов. В этот вечер дирижировать оркестром будет народный артист Беларуси Александр Анисимов", - рассказали в пресс-центре.

Большой театр оперы и балета Беларуси на протяжении девяти лет собирает на своей сцене признанных звезд оперной сцены и приглашает зрителей увидеть новые постановки, лучшие спектакли текущего и прошлых сезонов и фестивальные премьеры. В этом году Минский международный Рождественский оперный форум пройдет с 13 по 21 декабря. "За это время в театре покажут четыре оперные постановки и два больших концерта - это беспроигрышная программа для всех, кто считает итальянскую оперу иконой жанра, а музыкальный фестиваль - главным событием театрального года. Откроет оперный форум 13 декабря яркий молодежный проект этого года - одно из самых популярных музыкальных произведений в жанре опера-буффа "Дон Паскуале", написанная Доницетти. Премьеру готовит команда Большого театра Беларуси: дирижер Виктор Плоскина, режиссер Михаил Панджавидзе и художник Александр Костюченко", - отметили в театре.

В следующие дни будут представлены не менее грандиозные выступления и постановки. 15 декабря поклонники оперного искусства услышат завораживающее сопрано одной из самых востребованных оперных исполнительниц современности - Ольги Перетятько. Ее "серебряному колоратурному сопрано" рукоплескали зрители Венской государственной оперы и Opéra de Paris, Цюрихского оперного театра и "Ла Скала" в Милане, Королевского театра в Мадриде, Большого театра России, "Метрополитен-опера" и других ведущих оперных площадок мира. Она впервые выступит с сольной программой в сопровождении симфонического оркестра белорусского Большого театра.

16 декабря прозвучит опера "Тоска" Джакомо Пуччини, дирижером которой выступит маэстро Джанлука Марчано. Роль самой красивой женщины Рима Флории Тоска исполнит сербская дива Драгана Радакович. Ее лирико-драматическое сопрано называют одним из лучших в Европе. Партию возлюбленного Флории - художника Марио Каварадосси исполнит заслуженный артист России, народный артист Татарстана, лауреат национальной театральной премии "Золотая Маска" Ахмед Агади.

17 декабря гости фестиваля увидят "Богему" Джакомо Пуччини, премьера которой в Большом театре Беларуси состоялась в апреле этого года, постановщик - народный артист России Александр Титель. 20 декабря на сцене Большого театра предстанет "Саломея" Рихарда Штрауса. Его премьера состоялась в прошлом месяце. Режиссер-постановщик Михаил Панджавидзе призывает зрителей задуматься о подлинности любви, состоянии современной западной цивилизации и обществе, снедаемом пороками. В партии Ирода - Дмитрий Пьянов из России. За дирижерским пультом обоих спектаклей будет заслуженный артист Украины Виктор Плоскина.-0-