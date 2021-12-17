Оперный певец Иван Гынгазов: "Опера лечит. Испытано на себе"

В столице проходит XI Минский международный Рождественский оперный форум. Открылся он 14 декабря премьерой "Самсон и Далила" Камиля Сен-Санса, режиссером-постановщиком которой выступила оперная дива Оксана Волкова. Впервые на белорусской сцене партию Самсона исполнил Иван Гынгазов - тенор московского музыкального театра "Геликон-опера" и приглашенный солист Мариинского театра. Поговорили с ним об отличии зрителей европейских и с постсоветского пространства, о желании путешествовать по нашей стране и о том, как артист уснул на опере итальянской коллеги.

Во время спектакля

- Иван, знаю, что у вас белорусские корни. Расскажите о них.

- Бабушка родилась в Борисовском районе, в деревне Неманица. В детстве она мне рассказывала, как тяжело пережила войну, как ходила в школу на болоте. Честно говоря, мне сложно представить такие условия обучения. Когда бабушке было примерно 18 лет, она забрала своих братьев и сестер, маму, и они поехали в Якутию, потом - в сибирский город Барнаул, оттуда - в Новосибирск. Там обосновались. В Новосибирске я и родился. В Беларуси у бабушки осталась сестра и другие родственники. В детстве я нередко ездил к ним погостить. Бабушка так часто вспоминала свою родину, что я до сих пор мечтаю когда-нибудь попутешествовать по вашей стране.

- Как и когда пришло увлечение оперным пением?

- В Новосибирске нашей соседкой была преподаватель музыкальной школы по классу фортепьяно. Меня этот инструмент очень заинтересовал. Бабушка договорилась с соседкой, что я буду у нее заниматься, и я ходил в музыкальную школу с удовольствием. Там был замечательный преподаватель по музыкальной литературе, который водил нас в оперный театр в Новосибирске. Он настолько меня заворожил, что я уже с 12 лет мечтал выступать там. Еще до окончания школы знал: буду поступать в Новосибирскую государственную консерваторию имени М.И. Глинки. После ее окончания стал солистом того самого Новосибирского театра оперы и балета, в котором мечтал петь.

- Режиссером-постановщиком оперы "Самсон и Далила" выступила наша звезда Оксана Волкова. Как вы относитесь к тому, что певцы не ограничиваются только исполнением партий?

- Оксана - прима Большого театра Беларуси, абсолютно владеет материалом, и поэтому прекрасно, что она выступила в роли режиссера "Самсона и Далилы". Порой режиссер не посвящен в те нюансы, которые знает оперная певица. Мы с ней познакомились в Москве в Большом театре, когда пели в опере "Садко". Я исполнял партию Садко, а Оксана - моей жены Любавы.

Во время спектакля

- Правда, что оперные певцы особо тщательно готовятся к своим выступлениям?

- Да. Помимо репетиций, мы постоянно делаем специальные упражнения, в свободное время хожу на занятия к преподавателю.

- Отличается постсоветская публика от европейской?

- Публика везде разная, но я заметил, что в бывшем СССР всегда более теплый прием. Европейцы намного сдержаннее.

- Когда вы только начинали карьеру, с кем мечтали выступить дуэтом?

- С Ольгой Бородиной. Много раз слушал ее записи. И нам все же удалось поработать вместе: это была опера "Князь Игорь" в Мариинском театре. Ольга Бородина исполняла партию Кончаковны. Когда мы впервые вместе вышли на сцену, для меня это было очень волнительно.

- Согласны с тем, что классическая музыка, оперное пение расслабляют и лечат?

- Да, это правда. Однажды я это даже испытал на себе. В Москву приехала итальянская оперная певица Чечилия Бартоли, на выступление которой очень хотел попасть, но в тот день у меня разболелась голова. Тем не менее я все же пошел на концерт и, к своему стыду, уснул там. А когда проснулся, головная боль прошла, чувствовал себя хорошо.

- В перерывах между концертами и гастролями как проводите свободное время?

- В основном с сыном, которому пять с половиной лет. Когда я в Москве, всегда стараюсь посвятить свободное время ему.

- Куда отправитесь после Минска?

- Уже 17 декабря у меня премьера в Мариинском театре в опере "Бенвенуто Челлини", где я исполняю Бенвенуто Челлини. А в январе с оперой "Турандот" поеду в Австралию более чем на полтора месяца. Там у меня 10 спектаклей.

- Что пожелаете вашим белорусским поклонникам?

- Счастья! Чтобы все близкие были здоровы и в жизни все было замечательно! Также желаю материального и душевного благополучия! С наступающим Новым годом!

Иван Гынгазов успешно выступал в венской, дрезденской, греческой, ташкентской, московской и многих других операх мира. Среди недавних ангажементов - дебют в партии Садко в новой постановке Дмитрия Чернякова на сцене Большого театра России (2020), исполнение партий Андрея Морозова ("Опричник") в Михайловском театре и Манрико на сцене Руанского Нормандского оперного театра (2021).

Иван Гынгазов - лауреат Национальной оперной премии "Онегин" (2021).

Артур МЕХТИЕВ,

фото Виктор ЗАЙКОВСКИЙ и Оксаны Манчук

газета "7 Дней".-0-