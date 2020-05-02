Оперу Большого театра Беларуси "Дикая охота короля Стаха" можно посмотреть онлайн

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный спектакль Большого театра Беларуси, оперу Владимира Солтана "Дикая охота короля Стаха" можно посмотреть онлайн. Видео доступно в течение недели в сообществе #ЗОЛОТОЙФОНДБТ официальной страницы Главной дирекции фондовых материалов БТРК "Белтелерадиофонд" в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook. Об этом БЕЛТА сообщили в театре.

Спектакль "Дикая охота короля Стаха" по мотивам исторического детектива Владимира Короткевича уже стал национальной музыкальной классикой. Он был создан в 1989 году композитором Владимиром Солтаном в тесном сотрудничестве с постановочной группой и исполнителями главных партий. Спектакль вызвал фурор среди публики и критиков, став настоящей сенсацией в театральной жизни страны. Зрители и слушатели, будто завороженные, погружались в мир образов исторического детектива и в саму музыку дикой охоты - одну из самых сильных и ярких тем оперы.

"Охота у Солтана - это и реальность, и мираж, и фантом. Все переплетается в музыке охоты: история и современность, вечное и сиюминутное, человеческая воля и слабость, страх и возмездие. Это судьба, это расплата, которая наступает рано или поздно", - рассказали в театре.

В год постановки опера дважды была представлена на сцене Большого театра в Москве и имела большой успех. В 1990 году талантливая работа композитора, постановщиков и исполнителей главных ролей Натальи Костенко, Виктора Скоробогатова и Владимира Экнадиосова была отмечена Государственной премией БССР. Уникальным для Беларуси явлением стало исполнение оперы в натуральных декорациях Троицкого предместья в Минске.

"Конфликтная завязка сюжета оперы вызывает в памяти знаменитую английскую повесть о собаке Баскервилей, где также один из героев задался целью уничтожить всех претендентов на родовые титул и богатство. Однако колорит "Дикой охоты" насквозь белорусский. В музыке оживает неповторимое настроение мистической красоты и ужаса, которыми овеяны предания жителей таинственных полесских болот", - добавили в театре.

Спектакль записан в 1989 году.-0-