Оперу Большого театра "Визит дамы" можно увидеть онлайн

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперу "Визит дамы" Сергея Кортеса можно увидеть с сегодняшнего дня онлайн. Ее транслируют в сообществе #ЗОЛОТОЙФОНДБТ официальной страницы Главной дирекции фондовых материалов БТРК "Белтелерадиофонд" в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook. Об этом БЕЛТА сообщили в театре.

Премьера оперы-притчи Сергея Кортеса "Визит дамы" состоялась на сцене Большого театра Беларуси в 1995 году (либретто Владимира Халипа по мотивам пьесы "Визит старой дамы" Фридриха Дюрренматта). Дирижер-постановщик спектакля - Геннадий Проваторов, режиссер-постановщик - Николай Пинигин, художник-постановщик - Зиновий Марголин, хормейстер - Нина Ломанович.

"Непривычные ситуации пьесы Дюрренматта и яркая театральность, зримость, пластическая выразительность музыки Кортеса потребовали от артистов особой манеры сценического поведения. Авторы спектакля нашли много успешных, неспецифичных для музыкального театра постановочных решений. Спектакль стал большим творческим достижением для многих исполнителей. Один из самых ярких образов в своей творческой биографии создала Наталья Руднева (Клара Цаханассьян)", - рассказали в театре.

Запись спектакля сделана Белорусским телевидением в 1997 году.

Исполнители: Наталья Руднева (Клара Цаханассьян), Эдуард Пелагейченко (Альфред Илл), Тамара Глаголева (Клерхен), Михаил Жилюк (Бургомистр), Сергей Франковский (Учитель), Геннадий Чепиков (Священник), Юрий Бастриков (Художник), Виктор Чернобаев (Полицейский), Людмила Кривенок (Жена Илла), Марина Аксенцова (Жена Бургомистра), Александр Кеда (Дворецкий), Елена Бунделева (Коби), Эльвира Рыжанович (Лоби). Дирижер - Андрей Галанов.-0-