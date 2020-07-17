Оперу "Маддалена" Большого театра можно посмотреть онлайн

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси приглашает на онлайн-просмотр оперы Сергея Прокофьева "Маддалена". Ее будут транслировать с сегодняшнего дня в сообществе #ЗОЛОТОЙФОНДБТ официальной страницы Главной дирекции фондовых материалов БТРК "Белтелерадиофонд" в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook. Об этом БЕЛТА сообщили в театре.

Это малоизвестное произведение раннего периода творчества композитора. Действие происходит в XV веке в Венеции. "События начинаются на фоне голосов влюбленных пар, отправляющихся на закате плавать по каналам. На мрачный лад настраивает картина ночной грозы. Алхимик Стеньо (Юрий Бастриков), измученный ревностью, рассказывает своему другу - художнику Дженаро (Иван Шупенич) - о таинственной женщине, соблазнившей его, лишившей воли и скрывшейся. Внезапно вспышка молнии освещает Маддалену (Наталья Руднева) - жену Дженаро, и Стеньо узнает в супруге друга свою роковую красавицу", - рассказали в театре.

Спектакль Большого театра Беларуси записан белорусским телевидением в 1990 году.

Режиссер-постановщик - Семен Штейн, сценография - Людмила Гончарова, художник по костюмам - Эльвира Григорук, дирижер - Александр Анисимов.-0-