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Определены финалисты нацотбора детского "Евровидения-2019"

Культура 20.08.2019 | 19:16
Группа "Зефир"
Группа "Зефир"

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определена десятка финалистов национального отборочного тура детского конкурса песни "Евровидение-2019". Такая информация озвучена в эфире "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Прослушивание участников национального отбора детского конкурса песни "Евровидение-2019" прошло сегодня в Белтелерадиокомпании на самой большой телевизионной площадке - в студии "600 метров". К нему были допущены 38 исполнителей.

В итоге в финал вышли:

1. Мария Ермакова (Минск), "VETRA";

2. София Хролович (Минск), "Давай танцуй";

3. Мария Жилина (Минск), "Спявала, гукала, чакала";

4. Арина Пехтерева (Могилев), "Never Again";

5. Анастасия Жабко (Минск), "Пойми меня";

6. Елизавета Мисникова (Минск), "Пепельный";

7. София Рустамова (Брест), "Скажи мне";

8. Группа "Зефир" (Минск), "Лучшие и первые";

9. Ксения Галецкая (Гомель), "A better world";

10. Группа "Мonkey Tops" (Минск), "Посмотри на нас".

Жеребьевка финалистов пройдет в Белтелерадиокомпании 21 августа в 12.00. Она определит очередность выступления юных артистов в предстоящем отчетном концерте. Финальное шоу в форме гала-концерта в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" состоится не позднее 27 сентября. Представителя Беларуси на международном песенном форуме выберут по итогам голосования зрителей и профессионального жюри. Все права, относящиеся к проведению нацотбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании - как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.

Детский конкурс песни "Евровидение-2019" пройдет 24 ноября в Гливице (Польша). Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В прошлом году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.-0-

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В числе претендентов были сольные исполнители и коллективы, новички и те, кто не впервые штурмует детское "Евровидение".

К прослушиванию допущено 38 участников нацотбора детского "Евровидения-2019"К прослушиванию допущено 38 участников нацотбора детского "Евровидения-2019"
Срок приема заявок для участия в национальном отборе закончился 15 августа. Всего в адрес Белтелерадиокомпании в электронном виде поступили 44 заявки, как от сольных исполнителей, так и от коллективов.

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"Номер может быть любым. Ребенка хочу видеть открытым, честным, ярким, смелым, хорошо поющим. И хочется видеть песню, которая цепляет. Не важно, какая она будет: быстрая или медленная", - сказал член профессионального жюри прослушивания национального отбора конкурса композитор Максим Алейников.

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Детское "Евровидение-2019" пройдет 24 ноября в Гливице (Польша). Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы.

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В студии "600 метров" Белтелерадиокомпании прошло живое прослушивание 38 претендентов на участие в национальном отборочном туре детского конкурса песни "Евровидение-2019".

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Теги
дети, Детское Евровидение, конкурс, музыка
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