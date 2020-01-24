Определены финалисты отборочного тура международных конкурсов "Славянского базара в Витебске"

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время подготовки к XXIX Международному фестивалю искусств "Славянский базар в Витебске" Министерство культуры проводит отбор представителей Беларуси на участие в XXIX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни и XVIII Международном детском музыкальном конкурсе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минкульта.

В Молодежном театре эстрады 23 января состоялся второй этап отборочных туров к международным конкурсам: экспертные группы просматривали представленные претендентами видеоматериалы. Поступило 69 заявок, в том числе от представителей областей и Минска, учреждений образования и культуры, подчиненных профильному министерству. В итоге определены по 10 исполнителей для участия в финале национального отбора.

Участниками заключительного прослушивания отборочных туров к конкурсу исполнителей эстрадной песни "Витебск" стали Ольга Булай (Витебская область), Роман Волознев (Минск), Алина Гулевич (Гродненская область), Яна Журавская (Витебская область), Павел Козич (Минск), Екатерина Лазука (Минск), Анастасия Лейкина-Язева (Витебская область), Дарья Рудко (Брестская область), Александр Саванец (Минск), Алина Чижик (Гродно).

В число участников заключительного прослушивания отборочных туров к детскому музыкальному конкурсу "Витебск" вошли Мария Хассан Альхафез (Гомель), Елисей Касич (Витебская область), Стефания Круглая (Минск), Ангелина Ломако (Витебская область/Минск), Елизавета Мея (Минская область), Арина Пехтерева (Могилев), Дмитрий Пуховский (Могилев), Надежда Романовская (Витебская область), Мария Садыгова (Гомель), Ульяна Тищенко (Могилев).

Финал национального отбора к международным конкурсам пройдет 14 марта во Дворце культуры Лиды.-0-