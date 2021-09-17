Определены победители фестиваля песни "Голоса границы"

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в городе Островце Гродненской области состоялся заключительный этап XIV фестиваля песни "Голоса границы". Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

В нем принимали участие сотрудники пограничного ведомства, которые выступали в трех номинациях. Жюри фестиваля возглавлял известный белорусский композитор заслуженный деятель искусств Беларуси Олег Елисеенков.

В номинации "Вокально-инструментальные (вокальные) ансамбли (группы)" лучшим признан коллектив Пинского пограничного отряда, лауреатом 2-й премии стала вокальная группа Сморгонской пограничной группы, третье место занял вокально-инструментальный ансамбль Гродненской погрангруппы.

В номинации "Авторская песня" лауреатом 1-й премии стал рядовой Вячеслав Арашкевич из Института пограничной службы, второе место занял старший прапорщик Денис Воронцов из Сморгонской погрангруппы, третье место разделили между собой рядовой Виктор Игнатенко из Гомельской погрангруппы и представитель Гродненской погрангруппы старший прапорщик Василий Холодков.

В номинации "Солист-вокалист" победу одержал ефрейтор Дмитрий Латышев из Брестской пограничной группы, второе место заняла прапорщик Мария Побединская из Сморгонской погрангруппы. На третью ступень пьедестала взошла сержант Алина Комок из Лидского погранотряда.

Гран-при фестиваля вручили Дмитрию Лозбеневу, представившему Гомельскую погрангруппу.

Также медалью Франциска Скорины наградили подполковника Авсиевича Юрия Валерьевича, начальника образцово-показательного оркестра Брестской пограничной группы. Специальным дипломом председателя жюри награждены рядовые Олег Шурыгин и Константин Ларионов из Пинского погранотряда, а также вокально-инструментальный ансамбль Полоцкого пограничного отряда и вокальная группа Брестской пограничной группы.

Финалом фестиваля песни "Голоса границы" стал яркий гала-концерт с участием победителей.-0-