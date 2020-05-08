Определены победители конкурса буктрейлеров "Книга с экрана"

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители первого этапа республиканского творческого конкурса "Книга с экрана", посвященного 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра информации Игорь Бузовский. Сегодня он принимает участие в заключительном эфире On Air марафона "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы".

"В конкурсе участвовали 360 творческих работ, подготовленных учащейся и работающей молодежью страны. Победителей определило жюри, в состав которого вошли представители союза молодежи, Мининформа, Союза писателей и Национальной библиотеки Беларуси", - рассказал Игорь Бузовский.

Победу с буктрейлером, созданным по книге о деятельности партизан и диверсантов во время войны "Острова памяти" (авторского коллектива в составе Вячеслава Борщевского, Лидии Ачинович, Аллы Судник, Анатолия Стаскевича) одержали учащийся 8 "А" класса столичной гимназии №21 Роман Деревягин и педагог-организатор Анастасия Чхало. Лучшими стали учащийся 1 курса Гродненского государственного электротехнического колледжа имени Ивана Счастного Данила Яковлев, создавший буктрейлер по повести Алексея Карпюка "Фронтовой дневник", а также студент 3 курса Белорусско-Российского университета Антон Соловей с буктрейлером "Встречный бой" по одноименному произведению Бориса Васильева.

Среди работающей молодежи в конкурсе победил экономист филиала РУП "Гродноэнерго "Лидские электрические сети" Максим Репкин, представивший на конкурс буктрейлер по повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие".

На победу в республиканском финале претендовал 91 буктрейлер по книгам военной тематики, 48 приняли участие в специальной номинации "Лучший буктрейлер онлайн". Среди них - работы по произведениям Бориса Васильева "А зори здесь тихие" и "В списках не значился", Александра Фадеева "Молодая гвардия", Валентина Катаева "Сын полка" и другие. По версии онлайн-аудитории, в специальной номинации первое место заняла творческая работа по поэме Александра Твардовского "Василий Теркин" (Сыроваткинский ясли-сад - базовая школа). Второго места удостоен буктрейлер по повести Василия Быкова "Обелиск" (гимназия №7 Витебска), третьего - буктрейлер по роману Михаила Шолохова "Они сражались за Родину" (ПолесГУ). Голосование проходило в официальном паблике БРСМ в социальной сети "ВКонтакте". Лучшие работы были определены суммированием отметок "нравится" и количеством просмотров видеоработ.

Республиканский творческий конкурс буктрейлеров "Книга с экрана", организаторами которого выступили Белорусский республиканский союз молодежи, Министерство информации и Союз писателей Беларуси, стартовал 27 января. Основная цель проекта - популяризация чтения, создание рекламного продукта для книг, привлечение молодежи к сохранению и укреплению памяти о Великой Отечественной войне, воинском и трудовом подвиге белорусского народа, популяризация современных авторов Беларуси и актуализация интереса к художественной литературе. С работами финалистов конкурса можно познакомиться в социальных сетях, также они транслируются на экранах в магазинах ОАО "Белкнига".-0-