Определены победители конкурса сценариев игровых фильмов "Мая Беларусь"

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры определило победителей республиканского конкурса сценариев фильмов в игровой форме "Мая Беларусь", сообщили БЕЛТА в ведомстве.
Всего на конкурс поступило 25 заявок по трем номинациям: "Жизнь современной Беларуси", "Легенды спорта", "Тайны человеческих отношений".
Первое место в номинации "Жизнь современной Беларуси" отдано белорусской писательнице, киносценаристу и публицисту Юлии Лешко за сценарий "Огонь. Пламя под пеплом". Она уже известна как сценарист фильмов "Подружка Осень", "Нежная зима", "Рифмуется с любовью…", "Ой, ма-моч-ки!".
Вторым в номинации "Тайны человеческих отношений" стал Николай Рудковский, написавший сценарий "Сынок", третьим - Денис Нупрейчик со сценарием "Практическая психология". В номинации "Легенды спорта" места не присуждены.
Победители конкурса "Мая Беларусь" получат денежные премии в размере: за первое место - 50 базовых величин (1 БВ сейчас равна Br25,5), за второе - 40 БВ, за третье - 30 БВ.-0-