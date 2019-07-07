7 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В фестивальном Витебске определился порядок выступления участников детского конкурса "Славянского базара", передает корреспондент БЕЛТА.

В первый конкурсный день право первой опробовать сцену досталось конкурсантке из Армении Анжеле Албертян, завершит выступления представитель Великобритании Марсель де Оливейра. Второй конкурсный день откроется композицией румына Марио. Последней выступит эстонка Анастасия Попова.

Представительнице Беларуси Ксении Галецкой достались номера 18 и 19. "Порядок выступления не важен, главное - ка выступишь. Я долго готовилась, поэтому надеюсь достойно представить свою страну", - отметила девочка в разговоре с корреспондентом БЕЛТА. Волноваться на протяжении предстоящих конкурсных дней за нее будут родители, сестра, а также команда продюссерского центра "Спамаш", которая курирует подготовку обоих белорусских конкурсантов нынешнего "Славянского базара". Тринадцатый номер в этом году вытащили итальянка София Бевилакуа и участник от Украины Артур.

Впервые на "Славянском базаре" в детском конкурсе участвует представительница Индии. Лавалине девять лет. Девочка увлекается игрой на пианино, индийским классическим танцем и театральным искусством. На конкурсе в Витебске свое сценическое мастерство и вокальные данные она продемонстрирует под номерами 6 и 18.

Праздничная церемония жеребьевки началась у одной из достопримечательностей Витебска - памятника Старику Хоттабычу. На удачу каждый из юных конкурсантов потер кувшин знаменитого джинна, а затем из-за дождливой погоды церемония продолжилась в концертном зале "Витебск".

Всего в этом году в конкурсе будут состязаться представители 21 страны. Выступления участников пройдут 8 и 9 июля в концертном зале "Витебск". В составе жюри - именитые музыканты, продюссеры и популярные исполнители из России, Великобритании, Армении и других стран. Возглавляет судейскую коллегию популярный шведский певец, музыкант и композитор Боссон. Традиционно оценки жюри не озвучиваются. Церемония награждения конкурсантов состоится на гала-концерте 11 июля, а чествование обладателя "Гран-При" и "Золотой Лиры" - на концерте торжественного открытия фестиваля в Летнем амфитеатре.

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" в нынешнем году пройдет с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.-0-