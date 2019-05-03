Организаторы "Евровидения-2019" обнародовали имена членов международного жюри

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский вещательный союз (EBU) обнародовал имена членов международного жюри, которые будут принимать участие в голосовании на конкурсе песни "Евровидение-2019" в Тель-Авиве. Такая информация размещена на официальном сайте конкурса.

С 2009 года итоги "Евровидения" определяют не только миллионы зрителей со всей Европы, но и пять музыкальных профессионалов в каждой из стран-участниц. В каждой стране общий результат состоит из голосов телезрителей и национального жюри.

Традиционно члены жюри соберутся вместе, чтобы посмотреть вторую генеральную репетицию, каждый из них выставит свои оценки. Их работа будет контролироваться нотариусом и независимыми наблюдателями для того, чтобы проверить, что голосование проводится в соответствии с правилами "Евровидения". Каждый член жюри должен оценить участника, номер, вокал и песню. В случае очевидных нарушений голосование национальных жюри может быть аннулировано.

Рейтинг жюри, в сочетании с телеголосованием, будет объявлен глашатаями каждой страны в ночь финала в прямом эфире. В этом году система голосования останется такой же, как и в прошлом, поэтому жюри и телезрители объявят свои баллы отдельно друг от друга.

Согласно новым правилам EBU, члены жюри конкурса песни "Евровидение-2019" допускаются к голосованию в этом году и потом смогут снова принимать в нем участие не раньше чем через 3 года.

Европейский вещательный союз полагает, что такая процедура будет более правильной и справедливой. Победитель "Евровидения-2019" будет определен суммой голосов членов национальных жюри от каждой страны и результатов телеголосования. Баллы будут определены соотношением 50/50.

Беларусь участвует в самом популярном песенном шоу Европы в 16-й раз. Официальная представительница нашей страны ZENA с композицией "Like it" выступит под номером восемь в первом полуфинале 14 мая. Второй полуфинал запланирован на 16 мая, финал - на 18 мая. Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала конкурса традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24" .-0-