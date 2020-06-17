Организаторы "Славянского базара в Витебске" назвали состав жюри музыкальных конкурсов

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" назвали состав жюри музыкальных конкурсов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал сегодня журналистам генеральный директор Центра культуры "Витебск", директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий, на этот раз жюри конкурса молодых исполнителей возглавит народный артист России Олег Газманов. "От Беларуси членом жюри будет заслуженная артистка Инна Афанасьева. В жюри войдут также Кейт Райан (Бельгия), Александр Рыбак (Норвегия), народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе, а также Ладислав Бубнар (Словакия)", - рассказал он.

Председателем жюри детского музыкального конкурса будет заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха.

Как ожидается, в этом году в конкурсе молодых исполнителей примут участие представители 18 стран, детский музыкальный конкурс объединит исполнителей из 21 страны.

XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 16 по 20 июля. На его мероприятия на сегодняшний день продано уже более 15 тыс. билетов.-0-