Организаторы "Славянского базара в Витебске" планируют выйти на окупаемость в 90%

26 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Затраты на проведение XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" организаторы планируют окупить на 88-90%, сообщил на заседании облисполкома начальник управления культуры Петр Подгурский, передает корреспондент БЕЛТА.

Предварительно бюджет "Славянского базара" составит Br6 млн 340 тыс. Ожидается, что около Br4 млн покроется за счет продажи билетов, еще часть суммы - благодаря рекламодателям и спонсорам. "Рассчитываем, что окупаемость фестиваля составит 88-90%", - сказал Петр Подгурский.

В этом году организаторы сократили количество мероприятий в Летнем амфитеатре - они самые затратные. На главной сцене творческого форума пройдет 13 проектов.

Первый этап продажи билетов на "Славянский базар" стартовал 21 февраля, второй - 21 марта. Дирекция фестиваля надеется, что из-за ситуации с коронавирусом даты проведения фестиваля не перенесут.

XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 13 по 21 июля. Торжественная церемония открытия форума состоится в Летнем амфитеатре 16 июля, закрытия - 20 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 13-15 и 21 июля.-0-