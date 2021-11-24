Организаторы: в проекте "Время танцевать" могут участвовать все желающие - и детские, и взрослые коллективы

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В конкурсе "Время танцевать" могут участвовать разные коллективы: заслуженные, народные, любительские. Об этом сегодня журналистам рассказали организаторы республиканского конкурса хореографического искусства "Время танцевать" во время пресс-конференции, посвященной проекту, передает корреспондент БЕЛТА.

"В республике работает около 1,7 тыс. хореографических коллективов и около 400 из них имеют звание народного образцового и заслуженного любительского коллектива, - сказал консультант управления культуры и народного творчества Министерства культуры Иван Галабурда. - Важно, что большую часть в этом списке занимают детские коллективы. Конкурс "Время танцевать" будет ярко отражать это. Неспроста в названии проекта есть слово "открытый". Это означает, что любой коллектив, независимо от ведомственной принадлежности, может подать заявку на участие".

Координатор конкурса, ведущий специалист отдела концертно-зрелищных мероприятий и культурно-массовой работы Республиканского культурно-просветительного центра Наталья Скопец добавила, что перед формированием номинаций конкурса был проведен анализ, благодаря которому помимо "Народной хореографии" появилась номинация "Свободное направление". "Мы делаем не только открытый проект, но даже свободную номинацию. Это хорошая возможность увидеть направления, которые мы не заявили, - отметила она. - Благодаря удобствам площадки концертного зала "Минск" в конкурсе смогут принять участие коллективы до 48 человек на одной сцене. Так что есть возможность показать свое творчество в полной мере".

В конкурсе сформированы шесть возрастных категорий: "Бэйби" - дети от 3 до 5 лет, младшие категории - 6-9 лет, средние - 9-12 лет, старшие - 13-16 лет и взрослые - 17 лет и старше.

"Хотим максимально облегчить возможность участия в проекте. Чтобы это сделать, необходимо прислать жюри заявку с любительскими видеоматериалами с прошлых выступлений. Дополнительный кастинг проводиться не будет. Таким образом, работа будет максимально комфортной для всех", - обратила внимание Наталья Скопец.

Она также подчеркнула: будет разработана открытая система награждения участников. "Нам очень хочется, чтобы все участники могли увидеть не только свои результаты, но и болели друг за друга. Оценки жюри будут видны на экране. Это станет своеобразным стимулом для участников", - заключила координатор конкурса.

Как планируется, участники конкурса выступят в апреле 2022 года в концертном зале "Минск". Организатор конкурса - Республиканский культурно-просветительный центр Управления делами Президента Беларуси. Проект проводится при поддержке Минкультуры, Минобразования, а также БЕЛТА и Национального пресс-центра.-0-