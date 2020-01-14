Оригинал Брестской Библии представят широкой общественности

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация оригинала Брестской Библии состоится сегодня в Музее истории города Бреста, сообщил БЕЛТА заместитель директора Национальной библиотеки Алесь Суша.

"Это тот самый экземпляр, который в сентябре 2019 года глава государства передал в дар городу на 1000-летие. Экземпляр очень интересный, хорошо сохраненный. На его страницах множество самых разных маргиналий, которые могут многое рассказать о судьбе раритета", - отметил Алесь Суша.

По его словам, городские власти нашли возможность закупить самое современное оборудование специально для этой презентации и дальнейшего экспонирования уникального памятника. "Мы анализировали и предлагали брестским коллегам различные варианты витрин и техники, доступной в Беларуси, для наиболее удачного представления знакового книжного памятника. И был выбран лучший", - рассказал замдиректора.-0-