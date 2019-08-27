Оригинал Брестской Библии рассчитывают вернуть в Беларусь

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рассчитывают вернуть на родину оригинал Брестской Библии 1563 года, сообщил журналистам генеральный директор закрытого акционерного страхового общества "Белнефтестрах" Анатолий Чайчиц, передает корреспондент БЕЛТА.

Страховая компания выразила заинтересованность в приобретении оригинала из частной коллекции. "Мы бы купили это издание и подарили нашей стране в рамках партнерства, - сказал Анатолий Чайчиц. - Как только появится такая возможность, мы все процедуры пройдем и ввезем его назад в страну".

Как сообщил заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси, координатор и научный руководитель факсимильного издания знаменитой Брестской Библии Александр Суша, сегодня насчитывается несколько десятков оригиналов Библии, сохранившихся в той или иной степени. Один из наиболее известных находится в Кембридже. Выкупить экземпляр из государственных фондов не представляется возможным. Приобрести можно из частных коллекций, но речь идет об очень крупной сумме денег, отметил он.

"Идут переговоры. Будем надеяться, что такое приобретение произойдет и книга вернется, но уверенно сказать об этом на сегодня не можем. Мэр Бреста не раз высказывал заинтересованность, чтобы город получил полный оригинал Библии, и мы готовы посодействовать: делали заключения и передавали контакты частных владельцев, где можно такую книгу купить. К сожалению, это очень большие деньги, тем не менее надежда остается", - отметил Александр Суша.

Полного экземпляра Брестской Библии в Беларуси не сохранилось. В частности, в Брестской областной библиотеке есть лишь небольшой фрагмент, три экземпляра находятся у коллекционеров, но все они также неполные.

В Минске в Доме прессы сегодня впервые продемонстрировали факсимильное воспроизведение Брестской Библии 1563 года, выполненное Национальной библиотекой Беларуси.-0-