Оригиналы рукописей и авторские рисунки Короткевича представлены на выставке в НББ

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Княжество образов и слов" к 90-летию белорусского писателя Владимира Короткевича открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В экспозицию вошли юбилейные, редкие и отличительные издания произведений Владимира Короткевича из фондов Национальной библиотеки, его рукописи и авторские зарисовки. Кроме того, посетители имеют редкую возможность увидеть оригинальные графические работы белорусских художников, которые были созданы для иллюстрирования книг писателя.

"На выставке посетители смогут увидеть авторские эскизы к повести "Дикая охота короля Стаха", рукописи стихотворения "Прощание с Родиной", самодельный конверт и письмо к другу Иосифу Ховратовичу. Зрителей также ждут оригинальные графические работы Арлена Кашкуревича, Михаила Басалыги, Юрия Яковенко к роману "Христос приземлился в Гродно", повестям "Дикая охота короля Стаха" и "Ладья отчаяния". Нашлось на выставке место и современным художникам, которые вдохновились творчеством литератора и создали работы по мотивам его произведений", - рассказали организаторы.

По словам первого заместителя генерального директора Национальной библиотеки Беларуси Елены Долгополовой, в фондах Национальной библиотеки хранится 300 изданий произведений Короткевича. "А вот отдельных изданий, посвященных его творчеству, - 700. А сколько еще статей, которые опубликованы в периодических изданиях", - отметила она.

"Объединение литературы и искусства всегда дает основу для творчества художников и писателей. Если посмотреть на книги, которые сегодня вошли в экспозицию, то сразу видно, как хорошо они иллюстрировались. Здесь представлены работы, которые существуют в единственном экземпляре и которые не печатаются много раз. Они очень ценные, в основном взяты из архивов художников, мастерских - то, что не выставляется в музейных залах", - подчеркнула первый заместитель Белорусского союза художников искусствовед Наталья Шарангович.

Организаторами выставки выступают Национальная библиотека Беларуси, Белорусский союз художников. Участие в организации экспозиции принял белорусский книжный график Микола Купава. Увидеть экспонаты можно до 15 января 2021 года.-0-