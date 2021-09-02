Оркестр Финберга откроет 3 сентября новый концертный сезон выступлением в Новополоцке

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси начинает 35-й сезон, посвященный Году народного единства. Первое выступление заслуженного коллектива состоится в Новополоцке, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель Михаил Финберг.

Творческий подарок жителям Новополоцка коллектив преподнесет 3 сентября. В новой программе прозвучат произведения на музыку Игоря Лученка, Владимира Оловникова, Игоря Паливоды, Виктора Цоя, Людмилы Гурченко, Олега Газманава. Их исполнят солисты оркестра - лауреаты международных и республиканских конкурсов заслуженная артистка Беларуси Наталья Тамело, Татьяна Глазунова, Галина Громович, Алеся Державец, Дмитрий Кочеровский, Руслан Мусвидас, Александр Соловьев, Евгений Цимбалист и Егор Шаранков.

"Прозвучат и новые песни, и те, которые уже заслужили любовь у слушателей на протяжении многих лет, - рассказал Михаил Финберг. - Мы посвящаем все наши концерты Году народного единства. И я надеюсь, что мы сможем наполнить их атмосферой добра и любви к родной стране".-0-