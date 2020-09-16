Оркестр Финберга отправится в творческое турне по Логойскому району

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси во время республиканской акции "Майстры мастацтваў - працаўнікам вескі" 18 и 19 сентября отправится в творческое турне по Логойскому району, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива Михаил Финберг.

В первый день в Гостиловичах презентуют программу памяти знаменитого белорусского и советского композитора, дирижера и педагога, народного артиста СССР Евгения Глебова. Его известные произведения "Галоп" и "Вечерний пейзаж" из "Полесской сюиты", "Адажио Розы" из балета "Маленький принц" и "Фантастический танец №5" исполнит струнный оркестр. Прозвучит также музыка Михала Клеофаса Огинского и Клода Дебюсси.

Вечером в Логойске заслуженный коллектив даст большой эстрадный концерт. Как всегда без фонограммы, вживую выступят солисты оркестра - лауреаты международных и республиканских конкурсов Наталья Тамело, Татьяна Глазунова, Галина Громович, Алеся Державец, Дмитрий Кочеровский, Руслан Мусвидас, Александр Соловьев, Евгений Цимбалист и Егор Шаранков. В воскресенье на аналогичную творческую встречу пригласят жителей Плещениц. Выступления посвящены Году малой родины.

"Артисты оркестра всегда с большим удовольствием посещают регионы Беларуси. Традиционно мы привезем новые программы, которые популяризируют лучшие образцы белорусской музыки. Мы работаем только для нашего зрителя и надеемся, что очередная встреча пройдет в теплой атмосфере", - отметил Михаил Финберг.-0-