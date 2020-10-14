Оркестр Финберга представит программу ко Дню матери в Свислочи

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси в Год малой родины продолжает творческие турне по малым городам. Сегодня заслуженный коллектив впервые выступит в Свислочи, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель оркестра, народный артист Беларуси, профессор Михаил Финберг.

В исполнении солистов оркестра - лауреатов международных и республиканских конкурсов - прозвучат известные многим песни: "Зачарованная моя" и "Полька белорусская" Игоря Лученка, "Песня о Минске" Владимира Оловникова, "Кахаймася" и "Гародня" Игоря Паливоды. Они станут подарком жителям Свислочи ко Дню матери.

Как подчеркнул маэстро, оркестр всегда с большой ответственностью относится к выступлениям в белорусской глубинке. Стали уже традиционными праздники музыки в Несвиже и Заславле, а также в Мире, Мстиславле, Турове, Чечерске, Пинске, Иваново. Более чем в 15 городах Беларуси оркестром ежегодно проводятся культурно-просветительские музыкальные мероприятия.-0-.