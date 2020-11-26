Оркестр Финберга представит в Орше музыкальный проект к 90-летию Владимира Короткевича

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси готовит новый музыкальный проект к 90-летию со дня рождения классика белорусской литературы Владимира Короткевича, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива Михаил Финберг.

"Концерт под названием "Уладзімір Караткевіч. Быў. Ёсць. Буду…" мы планируем представить жителям Орши в январе следующего года. Участие в нем примут лучшие музыканты оркестра и солисты - лауреаты международных и республиканских конкурсов Наталья Тамело, Алеся Державец, Татьяна Глазунова, Дмитрий Кочеровский, Галина Громович, Александр Соловьев и Евгений Цимбалист", - рассказал Михаил Финберг.

По его словам, сейчас ежедневно идут репетиции. "Я лично был знаком с Владимиром Короткевичем. Для меня это большая честь, - отметил маэстро. - В нашем концерте прозвучат песни на стихи классика. Мы гордимся тем, что имеем возможность исполнять эти великие произведения".-0-