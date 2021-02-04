Оркестр Финберга приглашает на "Мінскі джаз - 2021"

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXXII музыкальный проект "Мінскі джаз - 2021" пройдет 5-6 февраля в Клубе имени Дзержинского в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси народный артист, профессор Михаил Финберг.

5 февраля заслуженный коллектив представит программу "Рытмы сучаснага джаза". 6 февраля биг-бэнд оркестра выступит с концертом "Мы любім джаз".

"Минск по праву можно назвать джазовым городом. Здесь работали многие талантливые музыканты, которых знают не только в Беларуси, но и за ее пределами. Один из них - Эдди Рознер. И мне приятно, что на нашем фестивале будут звучать произведения, которые он в свое время исполнял. Я знаком с ним лично и горжусь, что мне довелось работать с таким талантливым музыкантом", - рассказал Михаил Финберг.

Маэстро отметил, что традиционно будет живое исполнение. "Мы никогда не обманывали нашего зрителя и продолжаем следовать этому принципу, - подчеркнул он. - Я приглашаю всех в удивительный мир джаза. Надеюсь, мы сможем в очередной раз удивить".-0-