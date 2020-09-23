Оркестр Финберга примет участие в торжественном вечере к 100-летию комсомола Беларуси

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси 24 сентября примет участие в торжественном вечере, посвященном 100-летию комсомола Беларуси в Центральном доме офицеров, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива Михаил Финберг.

Большая праздничная программа будет состоять из тематических блоков: "Комсомольское сердце", "Комсомольская верность", "Комсомольская слава", "Комсомольская любовь", "Комсомольская дружба" и "Комсомольская молодость". В исполнении солистов заслуженного коллектива - лауреатов международных и республиканских конкурсов прозвучат известные многим поколениям песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова "Как молоды мы были", "Надежда", "Ты моя мелодия", "Птица счастья", а также произведения на музыку Игоря Лученка "Письмо из 45-го", "Песня о матери", "Матылі", "Дударыкі", "Бригантина", "Зачараваная мая". Никого не оставят равнодушными песни "Команда молодости нашей", "Комсомольская юность" и "Цячэ вада ў ярок".

"Комсомолу Беларуси - 100 лет. Я лауреат премии Ленинского комсомола. Мне выпала большая честь видеть, как развивается комсомол Беларуси, как благодаря труду комсомольцев растут города и села, возводятся новые предприятия. Мне приятно, что в это время рядом со мной были такие прекрасные и талантливые люди, как Игорь Лученок, Александра Пахмутова и Николай Добронравов. 24 сентября мы исполним их лучшие песни и надеюсь, что зрители будут подпевать нам из зала", - отметил Михаил Финберг.-0-