ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 27 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:52 В грунте с астероида Рюгу могут быть органические вещества В мире
21:48 В Японии за сутки зарегистрировали почти 5 тыс. новых случаев заражения COVID-19 В мире
21:27 У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,9 В мире
21:16 Оркестр Финберга принимает участие в акции "Майстры мастацтваў - дзецям" Культура
21:00 Расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних прошло в Могилеве Регионы
20:55 На юге Польши демонтировали памятник советско-польскому братству по оружию В мире
20:49 В Чаде полиция разогнала демонстрацию протеста - пять человек погибли В мире
20:35 Заседание Совета постпредов СНГ прошло в Минске Общество
20:18 Дорожную разметку в Минске в ночь на 28 апреля будут наносить на 12 участках Регионы
20:12 Ушла по блату на фронт, брала Прагу и не стала портить биографию любимому - история суперпозитивной 97-летней сибирячки из Гродно Общество
20:00 В США ослабят введенные из-за пандемии ограничения на въезд студентов из некоторых стран В мире
19:43 Единый день безопасности 30 апреля посвятят предупреждению ДТП с мототранспортом Общество
19:30 Районный праздник православной культуры пройдет в Минске 28 апреля Культура
19:12 Международная патриотическая акция "Диктант Победы" пройдет 29 апреля в музее истории ВОВ Общество
18:58 Профсоюз работников образования предлагает меры по повышению зарплаты в отрасли Общество
18:49 Профсоюз медиков оказал спонсорскую помощь Наровлянской ЦРБ Регионы
18:35 Доходы Могилевской области за январь-март в этом году увеличились почти на Br8 млн Регионы
18:27 Микрорайон Юбилейный расширяют в Хойниках Регионы
18:15 Профсоюзы добились совершенствования оплаты труда работников - ФПБ Общество
18:13 Немолочный сыр "Косичка" продавался в Гомельской области Регионы
18:08 В Червенском районе погрузчик зацепил автомобиль - тот улетел в кювет Происшествия
18:04 Более 500 проектов субъектов МСП получили финансовую поддержку Банка развития в I квартале Экономика
17:58 "Белавиа" в мае начнет летать в Самару и Екатеринбург Общество
17:58 Гавана выразила поддержку Лукашенко и осудила планы покушения на его жизнь Политика
17:57 В Столбцовском районе столкнулись автомобиль и мотоблок - оба водителя были пьяны Происшествия
17:55 Саснович победила на старте квалификации теннисного турнира в Мадриде Спорт
17:54 Обновленный транспортно-логистический центр откроется в Бобруйске Регионы
17:49 В Гродно разыскивают очевидцев аварии с участием BMW Происшествия
17:47 Совмин скорректировал порядок повышения зарплаты в зависимости от роста производительности труда Общество
17:40 Совмин урегулировал порядок реализации государственного соцзаказа в области здравоохранения Экономика
Все новости
Все новости
Культура
27 апреля 2021, 21:16

Оркестр Финберга принимает участие в акции "Майстры мастацтваў - дзецям"

Фото из архива
Фото из архива

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси принимает участие в республиканской акции "Майстры мастацтваў - дзецям", сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива Михаил Финберг.

Сегодня в детской музыкальной школе искусств №2 имени Н.И.Аладова струнный оркестр исполнил известные произведения Алексея Туренкова "Лирическая песня", "Ноктюрн", "Интермеццо", Дмитрия Лукаса "Фиалки", Мануэля де Фальи "Танец огня" и знаменитый полонез Михала Клеофаса Огинского "Прощание с Родиной". А 28 апреля в Детской музыкальной школе искусств №1 имени Л.П.Александровской выступят вокальная группа, джаз-бэнд и солисты заслуженного коллектива - лауреаты международных и республиканских конкурсов. Прозвучат также известные джазовые композиции Джона Леннона, Пола Маккартни, Ричарда Роджерса, Гордона Гудвина, Мэтта Харриса.

"Это очень интересные встречи с талантливой молодежью, которая занимается новой музыкой. Эта музыка рождается в Беларуси. Наш коллектив с большим удовольствием принимают участие в акции "Майстры мастацтваў - дзецям". И мы желаем молодым музыкантам только одного - любить свою страну и творить на ее благо", - подчеркнул Михаил Финберг.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
акция концерт
Новости рубрики Культура
Фото из архива Районный праздник православной культуры пройдет в Минске 28 апреля
Фото bel-en.by "Белорусская энциклопедия" выпустила книгу для детей о птице 2021 года
Фото "Пiнскi Веснiк" Мелодраму "Трамвай "Желание" поставили в Полесском драмтеатре
Чернобыльскую трагедию глазами писателей и фотографов можно увидеть на выставке в Минске
Фотовыставка к 35-й годовщине аварии на ЧАЭС открылась в Могилеве
Фото из архива Картины по мотивам исследований историка Николая Ермоловича представят в НББ
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Брагина Лукашенко: чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить пострадавшие регионы
За сутки в Беларуси зарегистрированы 823 пациента с COVID-19, выписаны 744
Яровой сев в Беларуси проведен почти на половине площадей
Заканчивается прием заявок на конкурс "Пасха в Minsk World"! Торопитесь получить денежный приз!
Топ-новости
Гавана выразила поддержку Лукашенко и осудила планы покушения на его жизнь
Зась: открытые попытки извне дестабилизировать ситуацию в Беларуси стали угрозой для всей ОДКБ
В Беларуси планируется реализовать 15 научно-технических программ за 2021-2025 годы
Ушла по блату на фронт, брала Прагу и не стала портить биографию любимому - история суперпозитивной 97-летней сибирячки из Гродно
Швед: несмотря на беспрецедентное давление, сотрудничество генпрокуратур Беларуси и РФ остается надежным
Совмин скорректировал порядок повышения зарплаты в зависимости от роста производительности труда
Саснович победила на старте квалификации теннисного турнира в Мадриде
Миссия технической поддержки ВАО АЭС работает на БелАЭС
Более 500 проектов субъектов МСП получили финансовую поддержку Банка развития в I квартале
"Белавиа" в мае начнет летать в Самару и Екатеринбург
Международная патриотическая акция "Диктант Победы" пройдет 29 апреля в музее истории ВОВ
Команда "МАЗ-CПОРТавто" выиграла серебро ралли-рейда "Золото Кагана"
Страны ЕАЭС согласовали часть правил функционирования общего электроэнергетического рынка
Фиксировать отсутствие техосмотра в автоматическом режиме возможно - Занимон
Беларусь получила медоснащение на $850 тыс. по проекту ЕС "Солидарность во имя здоровья"
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.