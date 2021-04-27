Оркестр Финберга принимает участие в акции "Майстры мастацтваў - дзецям"

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси принимает участие в республиканской акции "Майстры мастацтваў - дзецям", сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива Михаил Финберг.

Сегодня в детской музыкальной школе искусств №2 имени Н.И.Аладова струнный оркестр исполнил известные произведения Алексея Туренкова "Лирическая песня", "Ноктюрн", "Интермеццо", Дмитрия Лукаса "Фиалки", Мануэля де Фальи "Танец огня" и знаменитый полонез Михала Клеофаса Огинского "Прощание с Родиной". А 28 апреля в Детской музыкальной школе искусств №1 имени Л.П.Александровской выступят вокальная группа, джаз-бэнд и солисты заслуженного коллектива - лауреаты международных и республиканских конкурсов. Прозвучат также известные джазовые композиции Джона Леннона, Пола Маккартни, Ричарда Роджерса, Гордона Гудвина, Мэтта Харриса.

"Это очень интересные встречи с талантливой молодежью, которая занимается новой музыкой. Эта музыка рождается в Беларуси. Наш коллектив с большим удовольствием принимают участие в акции "Майстры мастацтваў - дзецям". И мы желаем молодым музыкантам только одного - любить свою страну и творить на ее благо", - подчеркнул Михаил Финберг.-0-