Оркестр Финберга выступит 11 сентября у ратуши в Минске

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси 11 сентября примет участие в торжественном открытии XIII Республиканского фестиваля национальных культур, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива Михаил Финберг.

У ратуши на площади Свободы в Минске заслуженный коллектив представит минчанам и гостям столицы новую программу, в основе которой будут песни Евгения Глебова, Владимира Оловникова, Игоря Лученка и других белорусских композиторов. Их исполнят солисты оркестра - лауреаты международных и республиканских конкурсов заслуженная артистка Беларуси Наталья Тамело, Татьяна Глазунова, Галина Громович, Алеся Державец, Дмитрий Кочеровский, Руслан Мусвидас, Александр Соловьев, Евгений Цимбалист и Егор Шаранков.

"Пройдет большой праздничный концерт. Мы напомним зрителям те произведения, которые уже много лет не звучат, но являются шедеврами белорусской музыки. В первую очередь мы вспомним музыку Игоря Лученка. Его песня "Я приду" является символом города Минска. Ее исполнит Егор Шаранков. У наших артистов будет возможность в очередной раз поблагодарить Игоря Лученка за то богатое наследие, которое он оставил нам", - отметил Михаил Финберг. -0-