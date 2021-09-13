Оркестр Финберга выступит 18 сентября в Ошмянах

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси выступит 18 сентября в Ошмянах, которые отметят свое 680-летие, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива Михаил Финберг.

В Ошмянской детской школе искусств Михаил Финберг проведет мастер-класс. Затем перед юными талантами выступит симфонический оркестр. А вечером на центральной площади состоится большой эстрадный концерт, посвященный Дню народного единства. Прозвучат песни на музыку белорусских и советских композиторов в исполнении солистов оркестра - лауреатов международных и республиканских конкурсов.

"Выступления в малых городах страны - один из приоритетов деятельности нашего коллектива, - рассказал Михаил Финберг. - 35-й творческий сезон, который стартовал 1 сентября, не станет исключением. В частности, мы посетим с концертами Борисов, Мир, Туров, Заславль, а затем Мстиславль, Пинск, Чечерск, Хойники, Новогрудок и другие города, где наш оркестр всегда ждут".-0-