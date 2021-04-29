Оркестр Финберга выступит 30 апреля с концертом в Орше

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси подготовил музыкальный подарок жителям Орши. Заслуженный коллектив выступит 30 апреля в городском центре культуры "Победа", сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива Михаил Финберг.

Прозвучат известные произведения белорусских композиторов, в том числе такие всеми любимые, как "Зачарованная моя", "Полька белорусская", "Жизнь полюбит нас", "Белая Русь". Их исполнят солисты оркестра-лауреаты международных и республиканских конкурсов: заслуженная артистка Беларуси Наталья Тамело, а также Татьяна Глазунова, Галина Громович, Алеся Державец, Дмитрий Кочеровский, Руслан Мусвидас, Александр Соловьев, Евгений Цимбалист и Егор Шаранков.

"Мы с большим удовольствием едем в этот город, как и в большинство белорусских городов. Мы всегда посвящаем свое творчество Беларуси и делаем все на благо родной страны. Надеемся, что наш музыкальный подарок понравится жителям Орши, - сказал Михаил Финберг. - Сейчас заслуженный коллектив готовится к "Славянскому базару". И мы приглашаем всех на этот масштабный форум, который снискал славу не только в Беларуси, но и за рубежом".-0-