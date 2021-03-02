Оркестр Финберга выступит в Лицее БГУ

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси 4 марта встретится с сотрудниками Белгосуниверситета. Заслуженный коллектив пригласили принять участие в вечере, посвященном Международному женскому дню, в Лицее БГУ, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива народный артист Михаил Финберг.

"Для меня большая честь выступать на этом праздничном вечере. БГУ - ведущий вуз страны, который готовит кадры для всех отраслей экономики. Думаю, что нам удастся создать праздничное настроение сотрудницам университета. Оркестр будет дарить им свое творчество и наилучшие пожелания", - сказал Михаил Финберг.

В праздничном концерте прозвучат песни белорусских и советских композиторов о весне, нежности, верности и любви. Их подарят представительницам прекрасной половины человечества заслуженная артистка Беларуси Наталья Тамело, Алеся Державец, Егор Шаранков, Евгений Цимбалист и другие солисты оркестра - лауреаты республиканских и международных конкурсов. Прозвучат также известные джазовые композиции Джона Леннона, Пола Маккартни, Ричарда Роджерса, Гордона Гудвина и Мэтта Харриса.

Как добавили в пресс-службе БГУ, праздничный концерт "Джаз для любимых" откроет тенор-саксофонист Роман Шиманец с композицией T.O.P. Adjacent. Наталья Тамело исполнит популярную песню "Стена" Аркадия Укупника, написанную на стихи Михаила Танича. Артисты биг-бенда исполнят зажигательные Samba del Gringo и Backrow politiks.

Организаторами мероприятия выступают управление по делам культуры и первичная профсоюзная организация работников БГУ.-0-