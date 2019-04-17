Оркестр Михаила Финберга 19 апреля приедет с концертами в Хойники

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси проведет 19 апреля IX Праздник белорусского искусства "Музычныя краявіды Хойніцкай зямлі", сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива профессор Михаил Финберг.

"Это традиционный апрельский подарок от нашего коллектива жителям региона, пострадавшего от аварии на Чернобыльской АЭС. В Хойниках оркестр даст три концерта. С программой, посвященной 90-летию со дня рождения народного артиста СССР и БССР Евгения Глебова, выступит струнный квартет. Творческий проект "Старажытнасць і будучыня" представят ансамбли флейтистов, кларнетистов и струнный квартет", - рассказал Михаил Финберг.

Жителей города также пригласят на концерт "Примадонна", приуроченный к юбилею Аллы Пугачевой. Прозвучат хорошо известные песни "Позови меня с собой", "Паромщик", "Осенний поцелуй", "Все могут короли" и другие в исполнении солистов заслуженного коллектива - лауреатов международных и республиканских конкурсов: Натальи Тамело, Валерии Грибусовой, Егора Шаранкова, Алеси Державец, Татьяны Глазуновой, Галины Громович, Руслана Мусвидаса, Александра Соловьева, Евгения Цимбалиста и Дмитрия Кочеровского.

Михаил Финберг напомнил, что череду концертов в чернобыльских районах открыл 5 апреля 13-й по счету праздник белорусской музыки "Чачэрскія сустрэчы - 2019", 12 апреля свою новую программу к Году малой родины оркестр презентовал в Пинске. "На протяжении года мы делаем концерты практически во всех малых городах страны. Я люблю и буду дальше приезжать в регионы. Через все свои программы коллектив старается показать только одно - как мы любим нашу Беларусь", - подчеркнул маэстро.-0-