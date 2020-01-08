Оркестр Михаила Финберга готовит программу на музыку Пахмутовой

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси готовит программу, посвященную творчеству советского и российского композитора Александры Пахмутовой, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива народный артист Беларуси профессор Михаил Финберг.

"Я давно вынашивал эту идею, и вот наконец мы приступили к подготовке программы. Сейчас мы активно работаем над ее наполнением. Для нас это большая честь и ответственность", - рассказал Михаил Финберг.

По словам маэстро, с композитором у него давняя дружба. "Мы познакомились на фестивале "Славянский базар в Витебске", мне приятно, что Александра Пахмутова присутствовала на закладке моей звезды в Москве, - отметил он. - Александра Пахмутова - не просто прекрасный композитор, но прежде всего замечательный человек. Ее музыка никого не оставляет равнодушным. Хочется, чтобы белорусы еще ближе познакомились с ее творчеством. Надеюсь, люди в зале будут подпевать солистам нашего коллектива".

Как ожидается, Национальный академический концертный оркестр Беларуси представит новую программу уже в этом году.-0-