Оркестр Михаила Финберга готовит программу памяти Юлии Началовой

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси готовит программу памяти российской певицы Юлии Началовой, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива Михаил Финберг.

"Я хорошо был знаком лично с Юлией Началовой, а также с ее песнями. К сожалению, этой замечательной исполнительницы уже нет с нами, но ее творчество будет жить, и наш коллектив в том числе будет этому способствовать", - сказал Михаил Финберг.

По его словам, в программу войдут 18 песен из творчества российской исполнительницы. "Сейчас программа находится в работе. Я думаю, что у нас будет возможность представить ее не только в Минске, но и в регионах Беларуси", - отметил маэстро.

Михаил Финберг рассказал, что заслуженный коллектив уже приступил к подготовке джазового фестиваля, а также концерта, который пройдет во время Национального фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно в следующем году. "Во время концерта мы вспомним творчество многих прекрасных белорусских композиторов, подаривших нам настоящие шедевры, которыми будет восхищаться не одно поколение белорусов", - добавил он.-0-