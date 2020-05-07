Оркестр Михаила Финберга подготовил программу к 75-летию Победы

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси подготовил программу, посвященную 75-летию Великой Победы, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива народный артист Беларуси профессор Михаил Финберг.

"День Победы - священный праздник для белорусов. Война оставила след практически в каждой семье. Моя не исключение. Мой брат дошел до Берлина, отец - до Белгорода. Свои выступления в эти дни оркестр посвящает героям-освободителям, отдавшим жизни за наше счастливое сегодня, - сказал Михаил Финберг. - В программу к юбилею Великой Победы вошли всеми любимые песни военных лет. Солисты заслуженного коллектива - лауреаты международных и национальных конкурсов - исполнят их только вживую и без фонограммы. Это наше основное правило, от которого мы никогда не отступаем".

Маэстро отметил, что новую программу смогут услышать жители всех регионов страны. "Мы выступим с ней не только в областных центрах, но и в малых городах. Уверен, зрители будут подпевать нам из зала, вспоминая героев своей семьи, - подчеркнул он. - Я хочу поздравить всех с приближающимся праздником Победы. Особенно низкий поклон нашим ветеранам. Фронтовики, живите долго, а мы с честью будем сохранять память о Великой Отечественной войне, чтобы новые поколения знали, кем и в каких суровых условиях была завоевана Победа".-0-