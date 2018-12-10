Оркестр Михаила Финберга представит 16 декабря программу о Раймонде Паулсе

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси подготовил программу, посвященную творчеству советского и латвийского композитора, дирижера, пианиста, народного артиста СССР Раймонда Паулса, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива народный артист Беларуси профессор Михаил Финберг.

"Премьера программы состоится 16 декабря в Витебской областной филармонии. В концерте прозвучат песни Раймонда Паулса на слова Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Ильи Резника и Игоря Шаферана. Среди них такие известные и любимые, как "Старый друг", "Еще не вечер", "Чарли", "Танец на барабане", "Случайное знакомство". Их исполнят ведущие солисты заслуженного коллектива: Наталья Тамело, Валерия Грибусова, Руслан Мусвидас, Дмитрий Качаровский, Галина Громович, Алеся Державец, Татьяна Глазунова, Александр Соловьев, Егор Шаранков и Евгений Цимбалист. Кроме того, оркестр исполнит мелодию из кинофильма "Долгая дорога в дюнах" и блюз "Капли дождя", - рассказал Михаил Финберг.

По словам маэстро, с композитором Раймондом Паулсом их связывает давняя творческая дружба. "Мы работали вместе в Москве, Риге, на международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Он прекрасный человек и профессионал своего дела. Мы покажем богатство его музыки, все самое лучшее. Нам будет очень приятно работать на этом концерте", - отметил он.-0-