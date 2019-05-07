Оркестр Михаила Финберга представит 9 мая в Новогрудке две программы о Станиславе Монюшко

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси проведет 9 мая в Новогрудке VIII музыкально-просветительскую акцию, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива профессор Михаил Финберг.

"Сначала в костеле Святого Архангела Михаила города Новогрудка состоится концерт вокального ансамбля и струнного оркестра "Духовное наследие Станислава Монюшко и его соотечественников". Эту тему продолжат днем в районном Доме культуры ансамбли флейтистов и кларнетистов, струнный квартет и творческие дуэты. Они вынесут на суд зрителей новую программу "Новогрудчина в грезах Станислава Монюшко", - рассказал Михаил Финберг.

Вечером на площади Ленина биг-бенд заслуженного коллектива и его солисты - лауреаты международных и республиканских конкурсов выступят со специальным концертом ко Дню Победы и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. "Мы помним и чтим память о тех, кто подарил нам мирное небо. Благодаря нашей программе мы вспомним этих людей, их подвиг, почтим память тех, кого уже нет рядом с нами и в очередной раз скажем слова благодарности нашим ветеранам", - отметил маэстро.-0-