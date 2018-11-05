Оркестр Михаила Финберга презентует программу о Евгении Евтушенко

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси презентует 16 ноября программу, посвященную творчеству Евгения Евтушенко, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива народный артист Беларуси профессор Михаил Финберг.

"Премьера программы состоится 16 ноября в Калинковичах, на малой родине деда поэта. Евгений Евтушенко - прекрасный советский поэт. Я не единожды с ним встречался, первый раз в Ленинграде, потом в Минске, Москве и на международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Его давно нет с нами, но его произведения будут жить вечно", - отметил Михаил Финберг.

В день концерта в Калининковичской детской музыкальной школе искусств Михаил Финберг проведет мастер-класс, затем выступит струнный квартет заслуженного оркестра. "А в большом концерте, который состоится вечером в районном центре культуры и народного творчества, прозвучат песни на слова Евгения Евтушенко, положенные на музыку Раймондом Паулсом, Эдуардом Колмановским, Андреем Эшпаем и Андреем Петровым. Среди них такие известные, как "Хотят ли русские войны", "Старый друг", "Случайное знакомство", "Бежит река", "А снег идет", "Зонтик", - рассказал маэстро.-0-