Оркестр Михаила Финберга презентует в Осиповичах программу "Мир нашей земле"

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси презентует 8 мая в Осиповичах программу "Мир нашей земле" ко Дню Победы и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива профессор Михаил Финберг.

"Программу "Мир нашей земле" мы готовили на протяжении года. Впервые мы покажем ее 8 мая в Осиповичах. В ней прозвучат лучшие песни военных лет советских и белорусских композиторов. Откроет программу патриотическая песня "Священная война". Это все будет сопровождаться действом на сцене. Все будет органично и красиво", - рассказал Михаил Финберг.

Вечером того же дня услышать новую программу оркестра смогут жители Бобруйска, 9 мая она прозвучит в Новогрудке. "Великая Отечественная война затронула каждую белорусскую семью. Лично у меня воевали отец и брат. Наша программа посвящается всем тем людям, кто ценою своего здоровья и жизни ковал в далекие 40-е Великую Победу. Их имена кровью вписаны в историю нашей страны. Мы помним и чтим своих героев", - отметил маэстро.-0-