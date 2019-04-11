Оркестр Михаила Финберга презентует в Пинске новую программу к Году малой родины

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси презентует в Пинске 12 апреля свою новую программу к Году малой родины, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива профессор Михаил Финберг.

Оркестр продолжает традиционное апрельское творческое турне по районам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. "На этот раз наш коллектив выступит в Пинске - культурной столице Беларуси 2019 года. В городском Доме культуры мы презентуем местным жителям новую программу, посвященную Году малой родины. Мы готовили этот концерт более полугода, и сегодня не хочется раскрывать все секреты. Скажу только, что в Пинске прозвучат как новые, так и хорошо известные песни белорусских и российских композиторов в исполнении солистов оркестра. Эта программа - очередное признание в любви своей стране и своим землякам", - рассказал Михаил Финберг.

Он напомнил, что череду концертов в чернобыльских районах открыл 5 апреля 13-й по счету праздник белорусской музыки "Чачэрскія сустрэчы - 2019". На следующей неделе, 19 апреля, оркестр выступит в Хойниках. "Я каждый год приезжаю в эти районы и всегда волнуюсь, как в первый раз. Но когда вижу глаза зрителей в зале, понимаю, что наши труды не напрасны, ведь нас всегда здесь ждут, и мы не можем не приехать", - отметил маэстро.-0-