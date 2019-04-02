Оркестр Михаила Финберга приглашает 5 апреля на праздник музыки "Чачэрскія сустрэчы - 2019"

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси проведет 5 апреля XIII Праздник белорусской музыки "Чачэрскія сустрэчы - 2019", сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива профессор Михаил Финберг.

Творческая встреча с маэстро и концерт струнного квартета Национального академического концертного оркестра Беларуси состоится в Чечерском историко-этнографическом музее. "Проект "Беларуская музыка ў перспектыве эпох" с участием вокального ансамбля и ансамбля трубачей пройдет в киноконцертном зале "Октябрь". А вечером заслуженный коллектив пригласит своих поклонников в районный Дом культуры на концерт "Сустрэча з зоркамі беларускай эстрады". Прозвучат современные композиции в исполнении солистов оркестра - лауреатов международных и республиканских конкурсов Натальи Тамело, Валерии Грибусовой, Егора Шаранкова, Алеси Державец, Татьяны Глазуновой, Дмитрия Качаровского, Галины Громович, Руслана Мусвидаса, Александра Соловьева и Евгения Цимбалиста", - рассказал Михаил Финберг.

По его словам, праздник белорусской музыки в Чечерске откроет череду концертов в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. "По традиции первую остановку мы сделаем в Чечерске, а 19 апреля наш оркестр выступит в Хойниках. Могу со всей уверенностью сказать, что там живут наши давние друзья, которые каждый год ждут встречи с нашим коллективом. Надеюсь, что очередная программа заслуженного оркестра придется им по душе и оставит приятное впечатление", - отметил маэстро.-0-