Оркестр Михаила Финберга в 2019 году планирует расширить географию творческих путешествий по Беларуси

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси в 2019 году планирует расширить географию выступлений в регионах, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива профессор Михаил Финберг.

"Наш оркестр расширяет географию творческих путешествий по Беларуси. Очередная остановка впервые будет сделана в Лиде, где заслуженный коллектив готовится представить две специальные программы. Так, концерт академической белорусской музыки прозвучит в Лидском колледже Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы, а эстрадный концерт можно будет услышать в городском дворце культуры", - рассказал Михаил Финберг.

По словам маэстро, ежегодно коллектив проводит 27 фестивалей искусств и более 550 концертов в регионах Беларуси. "Концерты в малых городах для нас очень значимы. Мы всегда подходим с особым трепетом к их организации. Приезд нашего коллектива в регионы - это настоящее событие, все концерты проходят с аншлагом. В свою очередь, оркестр всегда радует зрителя новыми концертами и программами, демонстрирующими лучшие образцы музыкальной культуры Беларуси", - отметил он.

Михаил Финберг добавил, что в списке наиболее посещаемых оркестром городов Туров, Мозырь, Несвиж, Заславль. В ближайших планах коллектива - проведение 5 апреля тринадцатого по счету праздника белорусской музыки "Чачэрскiя сустрэчы-2019", а 19 апреля музыканты выступят в Хойниках, где один из концертов праздника белорусского искусства "Музычныя краявіды Хойніцкай зямлі" будет посвящен 90-летию народного артиста Беларуси Евгения Глебова.-0-