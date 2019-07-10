Оркестр Михаила Финберга в Минске проводит репетиции с участниками конкурса "Витебск-2019"

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Репетиции участников XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" проходят в Минске с Национальным академическим концертным оркестром Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива Михаил Финберг.

За Гран-при конкурса будут бороться исполнители из 18 стран. Беларусь представит 20-летний минчанин Иван Здонюк, который учится в Белорусском государственном университете культуры и искусств. В Летнем амфитеатре состоятся два концерта: 13 июля конкурсанты исполнят славянские хиты в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси. Во второй день песенного форума (14 июля) - один из международных хитов под минусовую фонограмму.

"Для нашего коллектива почетно и ответственно заниматься подготовкой молодых исполнителей к конкурсу. Этот проект традиционно объединяет лучших исполнителей из разных стран. Наш оркестр уже много лет работает на фестивале, который по праву стал визитной карточкой Беларуси и каждый год открывает новые имена", - сказал Михаил Финберг.

В Летнем амфитеатре Витебска 13 июля после выступления участников Международного конкурса исполнителей эстрадной песни в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси будет петь народная артистка Грузии и России Тамара Гвердцители.

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" в этом году проходит по 17 июля. Церемония и гала-концерт открытия форума состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Среди основных событий - международные конкурс исполнителей эстрадной песни и детский музыкальный конкурс.-0-