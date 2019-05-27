Оркестр Михаила Финберга выступит 1 июня в Мирском замке

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси приглашает 1 июня на XVI праздник искусств "Мірскі замак", сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива Михаил Финберг.

Подготовлена ​​насыщенная и разнообразная программа. С самого утра во внутреннем дворике Мирского замка зазвучат золотые трубы Беларуси - состоится концерт ансамбля трубачей. Затем выступит вокальный ансамбль с программой "Беларуская музыка ў замкавай прасторы". Днем в Николаевском костеле городского поселка Мир состоится выступление вокального ансамбля и струнного оркестра. Программа получила название "Вяртанне Станіслава Манюшкі ў айчынную музычную прастору". А вечером в Кореличском районном центре культуры и народного творчества заслуженный коллектив выступит с эстрадным концертом "Захапляемся любімымі мелодыямі".

Фестиваль "Мірскі замак" давно стал всенародно любимым брендом. Его слоган - "Мірскі замак - гонар Беларусі і ЮНЕСКА". В фестивале примут участие известные музыканты, прекрасно знающие историю белорусской музыки. "Я хотел бы пожелать всем, кто придет на наши концерты, насладиться музыкой, исполненной на высоком профессиональной уровне и исключительно вживую", - отметил Михаил Финберг.-0-