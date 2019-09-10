Оркестр Михаила Финберга выступит на празднике камерной музыки в честь Михала Клеофаса Огинского

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси проведет 12 сентября в агрогородке Залесье VI Праздник камерной музыки "Вяртанне Паўночных Афін" по случаю 254-й годовщины со дня рождения знаменитого композитора Михала Клеофаса Огинского, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива Михаил Финберг.

В Залесье, где жил и работал композитор, оркестр даст два концерта: во дворике и в театрально-музыкальном зале Музея-усадьбы Михала Клеофаса Огинского. Прозвучат самые знаменитые его произведения, в том числе бессмертный полонез ля минор №13 "Прощание с Родиной". Вход на все выступления коллектива будет свободным. Кроме того, запланирована встреча Михаила Финберга с местными жителями.

"Я очень рад, что имею возможность не первый раз выступать с программой, посвященной Огинскому. В нашем арсенале есть уже три программы по произведениям этого великого композитора, чем я очень горжусь. Часть из них мы исполним в Залесье", - сказал маэстро.

Как отметила директор музея-усадьбы Людмила Гродицкая, выступления Национального академического концертного оркестра Беларуси всегда проходят с аншлагом. "У оркестра уже есть постоянные слушатели, многие приезжают из других регионов специально ради очередной программы, посвященной композитору. Полонез "Прощание с Родиной" все слушают только стоя. Иногда даже задумываешься, как можно было написать такую музыку, которая нравится всему миру", - отметила она.-0-