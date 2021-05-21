Орша будет культурной столицей Беларуси в 2022 году

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культурной столицей 2022 года выбрана Орша, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

"На заседании коллегии Министерства культуры, в ходе которого рассматривался вопрос о придании статуса "Культурная столица года" в 2022 году, были рассмотрены поданные заявки и презентационные материалы от шести городов различных областей Беларуси. Обладателем данного статуса в 2022 году, по решению членов коллегии, станет город Орша", - рассказали в ведомстве.

Республиканская акция "Культурная столица года" проводится с 2010 года. Ее целью является презентация культурной самобытности городов и регионов Беларуси, создание через сферу культуры условий для их социально-экономического развития.

За время проведения акции статусом "Культурная столица года" обладали города: Полоцк (2010), Гомель (2011), Несвиж (2012), Могилев (2013), Гродно (2014), Брест (2015), Молодечно (2016), Бобруйск (2017), Новополоцк (2018), Пинск (2019), Лида (2020), Борисов (2021).-0-