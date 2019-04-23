Оружию европейских боевых искусств будет посвящена выставка в галерее Михаила Савицкого

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Европейские боевые искусства. От кузницы Вулкана до искусств Марса", входящая в культурную программу II Европейских игр, откроется 27 апреля в Художественной галерее Михаила Савицкого. Об этом сообщили БЕЛТА в Музее истории города Минска.

Экспозиция включает около 200 уникальных предметов вооружения, рукописных и старопечатных книг, произведений живописи и графики XV-XХ веков из коллекции основателя Итальянской ассоциации мастеров по оружию (AIMA), члена рабочей группы по историческому фехтованию Итальянской федерации фехтования, почетного консула Беларуси в Брешии (Италия) Роберто Готти.

Выставка поделена на разделы: "Кузница Вулкана", "Мастерская оружейника", "Зал оружия" и "Детская игровая комната".

"Кузница Вулкана" - это молот, бьющий по заготовке на наковальне, однообразные движения за верстаком, когда готовый клинок полируют смоченными водой камнями. Атмосфера кузницы воссоздана с помощью оригинальных орудий кузнеца и современных технических средств, - рассказали организаторы. - "Мастерская оружейника" реконструирует процесс создания оружия. В древних обществах искусство обращения с металлом ассоциировалось с магической силой, превращающей природные ресурсы в инструменты. Можно будет наглядно представить, как, выбираясь на свет из гор и лесов, проходя через огонь и воду, металл превращается сначала в брусок, затем - в клинок и, наконец, воссоединяется с дополняющими его частями - навершием, рукоятью и гардой".

Основной частью выставки является раздел "Зал оружия". "Формы оружия менялись и развивались на протяжении всего периода его использования, - отметили в музее. - Представлено оружие XV-XVIII веков: двуручные мечи, мечи для ношения на боку, рапиры, ножи, боевые мечи, придворные шпаги, сабли, алебарды, трости".

"Детская игровая комната" - это интерактивный зал, где все предметы можно трогать руками. "Когда мы были детьми, мечтали стать рыцарями", - подчеркивают организаторы. Теперь они надеются подарить возможность другим детям следовать за мечтой.

Выставочный проект "Европейские боевые искусства. От кузницы Вулкана до искусств Марса" будет работать по 15 сентября. Во время его проведения также состоятся выступления клубов исторической реконструкции, турниры по историческому фехтованию, культурно-просветительские программы для школьников.

Организаторами проекта выступают фонд "Дирекция II Европейских игр 2019 года", Минский городской исполнительный комитет, Белорусское республиканское унитарное предприятие "Белгосстрах", посольство Италии в Беларуси, посольство Беларуси в Италии, Федерация исторического фехтования и Музей боевых искусств Италии.-0-