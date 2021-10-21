"Осенний калейдоскоп" в Гомеле представит работы мастеров холста и молодых художников

21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В культурно-спортивном комплексе Гомельского отделения Белорусской железной дороги откроется областная выставка художников Гомельской области "Осенний калейдоскоп", сообщили БЕЛТА организаторы.

В этом году традиционная осенняя выставка пройдет в расширенном формате. Экспозиция объединила работы маститых творцов, членов Белорусского союза художников, и молодых художников, которые также активны в творческих поисках и готовы демонстрировать свои достижения.

"На выставке представлены только новые работы, созданные за последнее время. Экспозиция состоит из произведений живописи, графики, цифрового и декоративно-прикладного искусства. Работы выполнены в разнообразных техниках: акварель, пастель, цифровое искусство, масляная живопись, керамика и др. Сторонники академической манеры живописи или импрессионизма, любители авангарда или иных тенденций современного искусства найдут то, что им близко", - заверили организаторы.

Открытие состоится в 16.00. Экспозиция будет доступна до 30 ноября.

Организаторы выставки - Гомельская областная организация общественного объединения "Белорусский союз художников" и культурно-спортивный комплекс РУП "Гомельское отделение Белорусской железной дороги".-0-