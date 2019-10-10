Основную конкурсную программу кинофестиваля "Лістапад-2019" представили в Минске

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 11 октября 2019
Минск Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Новости
00:45 В США обнаружили рыбу, которая может жить без воды Калейдоскоп
00:18 Футболисты Нидерандов в добавленое время вырвали победу у Северной Ирландии Спорт
10.10.19
10.10.19 23:58 В Китае обрушился мост В мире
10.10.19 23:23 Мархель: сегодня был не наш день Спорт
10.10.19 23:10 Обыграв "Тулон", минская "Столица" вышла в элитный раунд мини-футбольной Лиги чемпионов Спорт
10.10.19 22:58 Самолет Баку – Дубай совершил экстренную посадку в Иране В мире
10.10.19 22:31 Умерла заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева В мире
10.10.19 21:39 Сотрудничество в системе образования станет ключевой темой на форуме учителей в Минске Общество
10.10.19 21:20 Десять ученых станут первыми номинантами на вручение почетного знака дружбы МГУ и БГУ Общество
10.10.19 21:06 Футболисты сборной Беларуси сыграли вничью с командой Эстонии в матче отбора к ЧЕ-2020 Спорт
10.10.19 20:59 ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в районе Академии наук в Минске Происшествия
10.10.19 20:52 Белоруска Екатерина Ковалева вышла во второй круг на ЧМ по боксу в Улан-Удэ Спорт
10.10.19 20:43 Франция представит два фотопроекта во время "Месяца фотографии" в Бресте Афиша
10.10.19 20:29 На улице Уборевича в Минске горела фура Происшествия
10.10.19 20:13 Чили проявляет интерес к созданию зоны свободной торговли с ЕАЭС Экономика
10.10.19 20:03 Посольство Беларуси в РФ проверяет информацию о гибели белорусов в ДТП под Калугой Общество
10.10.19 19:31 Лукашенко поблагодарил Зеленского за прием в Житомире и пригласил в Беларусь Президент
10.10.19 19:09 Беларусь предлагает увязать торжества к 75-летию ООН с юбилеем победы во Второй мировой войне Политика
10.10.19 18:47 Более тысячи особенных детей поучаствовали в благотворительной акции "Крылья счастья" Общество
10.10.19 18:31 Лукашенко прибыл с визитом в Туркменистан для участия в саммите СНГ Президент
10.10.19 18:10 Цены на квартиры в Минске в III квартале выросли на 2-3% Регионы
10.10.19 18:07 Малоритский завод увеличит на 30% производство детского питания в гибкой упаковке Экономика
10.10.19 18:03 Два грузовика столкнулись в Пинском районе Происшествия
10.10.19 18:03 Неймар провел 100-й матч за сборную Бразилии Спорт
10.10.19 17:48 Беларусь в январе-августе снизила экспорт товаров и услуг на 1,7% до $27,3 млрд Экономика
10.10.19 17:48 Минтруда определило порядок оценки качества аттестации рабочих мест Общество
10.10.19 17:48 Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с маршруткой в Ошмянском районе Происшествия
10.10.19 17:47 Бондарь: важнейшее предназначение работников культуры - сохранить идентичность белорусов в мире Культура
10.10.19 17:38 Озеленение городов и ликвидация мини-полигонов - Минприроды о планах по наведению порядка на земле Общество
10.10.19 17:34 Кристину Орбакайте перепутали с Людмилой Гурченко Калейдоскоп
Все новости
Все новости
Культура
10 октября 2019, 12:06

Основную конкурсную программу кинофестиваля "Лістапад-2019" представили в Минске

Фото listapad.com
Фото listapad.com

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программы основного игрового и документального кино, конкурсов "Молодость на марше", национальных киношкол, а также конкурса фильмов для детей и юношества "Лістападзік" представили сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Конкурс игрового кино включает 12 картин, документального кино - 13, "Молодость на марше" - 12. В программе фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік", показы которых пройдут с 2 по 5 ноября, представят 8 картин. Конкурс национальных киношкол состоится 2-4 ноября и включает 22 фильма.

Директор программ игрового кино, конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" Игорь Сукманов подробнее рассказал о программе основного конкурса игрового кино. По его словам, эти 12 картин, которые трогают не только актуальностью, но и своим кинематографическим языком.

Так, картина "Прощай, сын мой" (Ван Сяошуай, Китай) очень детально рассказывает историю одной семьи, начиная с 1970-х годов до нашего времени. Это работа о терпении, о том, как жернова истории пытаются сломить людей, но они остаются несгибаемыми и продолжают жить.

Особый интерес вызывает картина из Болгарии "Отец" Петра Вылчанова и Кристины Грозевой. Каждая их работа, начиная с дебютного фильма "Урок", становилась призером минского кинофестиваля.

Мечтает приехать в Минск и лично представить зрителям свою картину одна из самых радикальных авторов современного российского кинематографа - Валерия Гай Германика. Она ожидает рождения ребенка, поэтому пока неизвестно, удастся ли осуществить задуманное. Ее фильм "Мысленный волк" также будет представлен в рамках конкурсной программы.

Один из наиболее дискуссионных фильмов - "Преступный человек" Дмитрия Мамулии - важной фигуры современного кинематографа. Его работа имеет отсылки к творчеству Федора Достоевского. Кинорежиссер приедет в Минск и лично представит картину.

На конкурсе будет одна из главных сенсаций последнего Венецианского кинофестиваля - фильм Валентина Васяновича из Украины "Атлантида". Не оставят равнодушными и "Босоногий бегун" (Мирлан Абдыкалыков, Кыргызстан), "Керосин" (Юсуп Разыков, Россия), "А потом мы танцевали" (Леван Акин, Грузия, Швеция), "Раскрашенная птица" (Вацлав Маргоул, Чехия), "Тренинг личностного роста" (Фархат Шарипов, Казахстан). Еще одна жемчужина - грузино-российская картина "Вдох-выдох" (Дито Цинцадзе), премьера которой состоялась на кинофестивале в Шанхае.

Работа, которая попала в программу в самый последний момент, - "Тело Божие" (Польша). "Мы очень горды и счастливы, что имеем возможность показать эту картину молодого польского режиссера Яна Комаса. Она является действительно одной из самых важных для современного польского кинематографа", - сказал Игорь Сукманов. Это яркий пример, когда молодой талант продемонстрировал высокий уровень духовного осмысления жизни.

Всего в фестивале примут участие 154 картины из 50 стран. Впервые на фестивале покажут фильмы из Судана и Сенегала.

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости".-0-

Билеты на открытие "Лістапада-2019" можно будет купить с 21 октябряБилеты на открытие "Лістапада-2019" можно будет купить с 21 октября
"Ведется большая подготовительная работа в кинотеатрах. Уже 21 октября в интернете и кассах кинотеатра "Москва" можно будет приобрести билеты на открытие кинофестиваля", - сказала Ольга Боговарова.

Теги
кино Минск пресс-конференции фестиваль
Новости рубрики Культура
Выступает министр культуры Юрий Бондарь Бондарь: важнейшее предназначение работников культуры - сохранить идентичность белорусов в мире
Фото Pixabay Международный фестиваль театрального искусства планируют провести в Минске в 2020 году
На концерт Дэвида Гарретта в Минске приедет его мама
Ольга Боговарова. Фото из архива Билеты на открытие "Лістапада-2019" можно будет купить с 21 октября
Участница кастинга. Фото Театра эстрады У талантливой молодежи всегда есть возможность проявить себя - директор Театра эстрады
ЛУЧШИЕ ФОТО БЕЛТА. Дни национальных культур в Минске
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко прибыл с визитом в Туркменистан для участия в саммите СНГ
Лукашенко распорядился подготовить "Раубичи" к этапу Кубка мира по биатлону 2022 года
Депутаты приняли в первом чтении изменения в законы по вопросам оплаты труда бюджетников
Сущность в цвете: в галерее "АртХаос" открылась персональная выставка художника Миколы Бущика
Топ-новости
Лукашенко поблагодарил Зеленского за прием в Житомире и пригласил в Беларусь
Затопленные участки и несправедливое увольнение - Рыженков провел прием граждан в Крупках
"Микеланджело": престижный дом на неделю станет местом показа белорусской моды
Беларусь предлагает увязать торжества к 75-летию ООН с юбилеем победы во Второй мировой войне
На концерт Дэвида Гарретта в Минске приедет его мама
Утверждена программа действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": оформляем онлайн-страховку
Посольство Беларуси в РФ проверяет информацию о гибели белорусов в ДТП под Калугой
"Белнефтехим" рассказал, почему выбрана стратегия изменения цен на топливо на 1 копейку
До +20°С ожидается по югу Беларуси в выходные
В Беларуси с глубокой озабоченностью следят за ростом напряженности в Сирии - МИД
Минтранс Беларуси продолжает переговоры для прихода лоукостов в областные аэропорты
Минский стадион "Динамо" вошел в топ-15 вместительных футбольных арен СНГ
Белорусские ученые работают над созданием аккумуляторов нового типа
Афиша выходного дня: забег ко Дню матери, фестиваль близнецов и экофест в Гомеле
Афиша
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.