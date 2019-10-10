Основную конкурсную программу кинофестиваля "Лістапад-2019" представили в Минске

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программы основного игрового и документального кино, конкурсов "Молодость на марше", национальных киношкол, а также конкурса фильмов для детей и юношества "Лістападзік" представили сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Конкурс игрового кино включает 12 картин, документального кино - 13, "Молодость на марше" - 12. В программе фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік", показы которых пройдут с 2 по 5 ноября, представят 8 картин. Конкурс национальных киношкол состоится 2-4 ноября и включает 22 фильма.

Директор программ игрового кино, конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" Игорь Сукманов подробнее рассказал о программе основного конкурса игрового кино. По его словам, эти 12 картин, которые трогают не только актуальностью, но и своим кинематографическим языком.

Так, картина "Прощай, сын мой" (Ван Сяошуай, Китай) очень детально рассказывает историю одной семьи, начиная с 1970-х годов до нашего времени. Это работа о терпении, о том, как жернова истории пытаются сломить людей, но они остаются несгибаемыми и продолжают жить.

Особый интерес вызывает картина из Болгарии "Отец" Петра Вылчанова и Кристины Грозевой. Каждая их работа, начиная с дебютного фильма "Урок", становилась призером минского кинофестиваля.

Мечтает приехать в Минск и лично представить зрителям свою картину одна из самых радикальных авторов современного российского кинематографа - Валерия Гай Германика. Она ожидает рождения ребенка, поэтому пока неизвестно, удастся ли осуществить задуманное. Ее фильм "Мысленный волк" также будет представлен в рамках конкурсной программы.

Один из наиболее дискуссионных фильмов - "Преступный человек" Дмитрия Мамулии - важной фигуры современного кинематографа. Его работа имеет отсылки к творчеству Федора Достоевского. Кинорежиссер приедет в Минск и лично представит картину.

На конкурсе будет одна из главных сенсаций последнего Венецианского кинофестиваля - фильм Валентина Васяновича из Украины "Атлантида". Не оставят равнодушными и "Босоногий бегун" (Мирлан Абдыкалыков, Кыргызстан), "Керосин" (Юсуп Разыков, Россия), "А потом мы танцевали" (Леван Акин, Грузия, Швеция), "Раскрашенная птица" (Вацлав Маргоул, Чехия), "Тренинг личностного роста" (Фархат Шарипов, Казахстан). Еще одна жемчужина - грузино-российская картина "Вдох-выдох" (Дито Цинцадзе), премьера которой состоялась на кинофестивале в Шанхае.

Работа, которая попала в программу в самый последний момент, - "Тело Божие" (Польша). "Мы очень горды и счастливы, что имеем возможность показать эту картину молодого польского режиссера Яна Комаса. Она является действительно одной из самых важных для современного польского кинематографа", - сказал Игорь Сукманов. Это яркий пример, когда молодой талант продемонстрировал высокий уровень духовного осмысления жизни.

Всего в фестивале примут участие 154 картины из 50 стран. Впервые на фестивале покажут фильмы из Судана и Сенегала.

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости".-0-