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03 декабря 2019, 18:07

Особенность фестиваля "Славянские театральные встречи" в Гомеле - в эффекте приграничья - критик

Андрей Москвин. Фото из архива
Андрей Москвин. Фото из архива

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Отличительной особенностью международного фестиваля театрального искусства "Славянские театральные встречи" является эффект приграничья, который ярко ощущается в Гомеле. Таким мнением сегодня поделился на пресс-конференции в Гомельском областном драматическом театре по случаю открытия форума критик из Варшавы Андрей Москвин, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Андрея Москвина, особую притягательность форума, его особенность подчеркивает именно эффект приграничья. Критик отметил, что театрологическое описание этому эффекту еще предстоит дать. "Я перестал ждать просто спектакля. Я хочу понимать, в каком контексте существует этот спектакль, в каком контексте существует театр, театр как социально-культурное явление", - сказал он. Андрей Москвин выразил уверенность, что будущее фестиваля "Славянские театральные встречи" - в особом ракурсе, особой точке зрения, базируемой именно на эффекте пограничья. "Будущее в славянском единстве, где есть и что-то общее и одновременно отдельное. Мы видим, что каждое из приграничных государств идет своим путем. Это переплетение, соединение разного и похожего можно проследить именно через театр, и это может быть очень интересно", - убежден Андрей Москвин.

Критик подчеркнул также особую атмосферу Гомеля, который дает ощущение пространства, свободы, контакта с природой. "У этого города, у этого театра, у этого фестиваля очень большие возможности", - подчеркнул он.

Как отметил художественный руководитель фестиваля Сергей Лагутенко, нынешний фестиваль проходит под девизом "Театр как праздник". В дни форума состоится празднование 80-летия Гомельского областного драматического театра. "Срок для театра это очень маленький: все еще только начинается, все только впереди", - сказал Сергей Лагутенко.

На фестивале будут работать международное жюри и театральные критики из разных государств. Председатель жюри Жанна Лашкевич подчеркнула, при оценке постановок нет определенных критериев. Важно посмотреть, как меняется театр, один и тот же спектакль, как раскрывается артист, как звучит музыка, как выставлен и реализует задумку режиссера свет, отметила она.

ХIV Международный фестиваль "Славянские театральные встречи" проходит в Гомеле 3-7 декабря. Спектакли представят на четырех сценических площадках - Гомельского облдрамтеатра, городского молодежного театра, государственного театра кукол и городского центра культуры.

Открывает форум сегодня выступление Национального академического театра имени Янки Купалы. Главный драматический театр республики дает гоголевского "Ревизора". Символично, что именно "Ревизором" 20 декабря 1939 года открылся и Гомельский театр. В то время премьерный спектакль по пьесе Н.Гоголя публика встретила с восторгом.

В конкурсной программе нынешних "Славянских театральных встреч" заявлены около десятка спектаклей. Так, со своими постановками познакомят Брянский театр драмы имени А.К.Толстого (Россия), Черниговский областной академический украинский театр имени Т.Г.Шевченко (Украина), Таганрогский театр имени А.П.Чехова (Россия), Тбилисский театр юного зрителя имени Н.Думбадзе (Грузия). Среди белорусских участников - театральный проект HomoCosmos (Минск), Гомельский городской молодежный театр, Мозырский драматический театр имени И.Мележа и, конечно, хозяева фестиваля - Гомельский областной драмтеатр.

Завершит программу 7 декабря совместный проект Черниговского театра имени Т.Г.Шевченко и Гомельского облдрамтеатра. Комедия "Ужин по-французски" Марка Камолетти в постановке заслуженного артиста Украины Андрея Бакирова будет сыграна интернациональным белорусско-украинским составом и сразу на двух языках.

Международный фестиваль театрального искусства "Славянские театральные встречи" ведет свою историю с 1989 года. По инициативе руководителей региональных театров центрами фестиваля стали Гомель (Беларусь), Брянск (Россия) и Чернигов (Украина), где он проводится с различной периодичностью. За это время форум принимал ведущие театральные коллективы Минска, Киева, Санкт-Петербурга, Москвы, Кишинева, Одессы, Кракова, Вильнюса, многих других городов Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья.-0-

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