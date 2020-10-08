Освейский центр культуры откроют в Верхнедвинском районе

8 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Центр культуры откроют 9 октября в агрогородке Освея Верхнедвинского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Верхнедвинском райисполкоме.

Под крышей одного объекта объединились городской Дом культуры и библиотека, которые раньше располагались в разных приспособленных помещениях. Реконструкция здания площадью 800 кв.м. началась в первом квартале нынешнего года и проводилась за счет средств областного и районного бюджетов. Общий объем затраченных средств составил около Br200 тыс. В результате масштабных работ полностью преобразились внутренние помещения. В них разместились зрительный и танцевальный залы, библиотека, коридоры, санузел, система отопления. В будущем на свободных площадях планируют разместить детскую школу искусств.

"Обновленный объект важен для социальной жизни агрогородка", - подчеркнули в райисполкоме. Например, в зону обслуживания Центра культуры входит пять населенных пунктов общей численностью населения свыше 1,2 тыс. человек, в том числе 163 ребенка. При ГДК работают восемь клубных формирований. Творческие коллективы, которые посещают 96 человек различного возраста - от детей до пенсионеров, - активно участвуют в районных и областных мероприятиях: выставках, праздниках, фестивалях, ярмарках и др. За январь - сентябрь 2020 года с их участием прошло более 200 мероприятий.

Освейская библиотека ежегодно обслуживает более 1 тыс. читателей. Ее фонд содержит 14,8 тыс. экземпляров документов, основную часть которых составляют книги. "С переездом в новое помещение у библиотеки появилась возможность более полно раскрыть свой потенциал при проведении различных мероприятий, книжных выставок, повысить комфортность для работников и посетителей благодаря автоматизированным рабочим местам для пользователей и выделения зон обслуживания детей, подростков и взрослых читателей", - отметили специалисты.

Торжественное открытие Центра культуры состоится с участием председателя Витебского областного Совета депутатов Владимира Терентьева, руководителей местных органов власти, работников культуры и местных жителей. После знакомства с объектом всех ждет праздничный концерт "В кругу друзей".-0-