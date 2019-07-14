От народных танцев до хип-хопа: большой дэнс-фест проходит в фестивальном Витебске

14 июля, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Площадь Победы в Витебске гудит и движется в такт под бит: международный Dance Dance Fest собрал в столице "Славянского базара" лучшие коллективы Беларуси и еще шести стран, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это первый официальный танцевальный конкурс "Славянского базара", который проводится наравне с вокальными конкурсами, - подчеркнул автор и координатор проекта Александр Лавринович. - И глядя на то, что происходит на сцене, могу сказать, что не зря танцоры разных стран ждали этого события. На самом деле, принять участие желало гораздо больше коллективов. Но мы только в конце апреля начали информировать о приеме заявок, а в конце мая закрыли прием. Просто потому, что всех желающих негде было бы уместить".

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Но и так фестиваль собрал лучших из лучших из Беларуси, России, Украины, Армении, Узбекистана, Греции и Китая. Всего 133 коллектива, младшим участникам в некоторых 3 года, старшим уже за 60. Номинации самые разные: шоу-программа, народный танец, современный, эстрадный, классический, street dance, беллиданс и т.д.

Амбиции участников разные, но для многих важнее победы возможность показать свой класс и самим зарядиться танцевальным драйвом на сцене. "В родном Витебске не так много возможностей выступать, зато мы много ездим на турниры по Беларуси и за рубеж", - поделилась участница беллиданс коллектива "Аман-Хаят" Оксана Степанова. Танец для нее уже 8 лет как способ самовыражения и стимул совершенствоваться. Детей она тоже заразила любовью к танцу: маленькие Вика и Даник в составе студии "Школа звезд" выступали в концерте открытия "Славянского базара" и других программах форума.

Международный статус события подтвержден и представительным жюри во главе с председателем Всеармянского танцевального совета, представителем Всемирной танцевальной олимпиады Арташесом Месропяном. Судья от Беларуси - главный балетмейстер Белорусского государственного академического музыкального театра Екатерина Фадеева.

Правда, в судействе применено одно новшество. Кроме оценок, жюри абсолютного победителя и обладателя Гран-при (среди всех номинаций и возрастов) определит голосование педагогов коллективов, которые не пройдут в финал. Когда станут известны три претендента на победу, начнется сбор голосов-васильков на табличках с их названиями.

Некоторые коллективы приехали почти максимальным составом. Например, гомельская студия современного танца "Зефир" в составе около 60 человек.

"Жаль, что мы только на один день приехали. Тут здорово. Но наша студия днем организует для нас экскурсию, так что город посмотрим", - рассказали Лиза Свиридова и Милана Кузьменкова.

Кстати, организаторы тоже помогают гостям познакомиться с Витебском: предоставляют программы, а также волонтеров для ориентирования.

"Есть гости, которые у нас всего на день, а есть те, кто в Витебске с 10 июля. Многие говорят, что никогда еще не видели такой атмосферы. Они очень довольны", - отметил Александр Лавринович.

Довольны и зрители: отличная музыка, на сцене совсем кнопочные танцоры вызывают умиление, хореографические задумки и воплощение - восхищение. Завлекают на площадь и огромные буквы-логотип мероприятия. А утром в 8.30 около 500 человек здесь собрала разминка. Так что Витебск фестивалит круглые сутки.-0-